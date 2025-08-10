Qu'est-ce que ARQx AI (ARQX)

ARQx ($ARQX) & its consumer-focused AI mobile app have the potential to revolutionize how jewelry & luxury is created the world over. The ARQ Jewelry app, the first of its kind, enables anyone on earth to instantly design & build professional-level jewelry in seconds (available for both iOS and Android). By leveraging artificial intelligence, ARQx democratizes the design process, challenging a $350 billion dollar (2023) centralized industry. AI is set to disrupt over 300 million full-time jobs in the next decade, and the world of luxury is right in its cross-hairs. Token Utility: The ARQ Jewelry platform is powered by the $ARQX token, which allows each user to design new jewelry dozens of times a day. The more jewelry designed, the more token usage (in-app AI gas). The app also includes a buy-back & burn tax on ALL jewelry purchases... forcing increased buying pressure on the open market token as ARQx scales its user base & sales. Mass Adoption Ready: ARQx is built for ease-of-use by the combined audience of mainstream non-web3 & web3 alike. Traditional users can easily convert their fiat funds in-app into the token - without the hurdles of a legacy web3 user experience, creating an effortless USD to ARQX onramp. Huge mass adoption potential in a lucrative industry enables massive upside for this new AI luxury market.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de ARQx AI (ARQX) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de ARQx AI (ARQX)

Comprendre la tokenomics de ARQx AI (ARQX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ARQX !