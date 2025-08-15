Qu'est-ce que ARTL (ARTL)

Artlink Coin (ARTL coin) is a payment service token that can be utilized by combining blockchain and art. By combining artificial intelligence technology and blockchain technology, information transparency and authenticity can be checked. In addition, it is designed to create non-fungible tokens using NFT (Non-Fungible Token) blockchain technology and to guarantee users' ownership of digital assets. ARTL was developed to lead the development of the market by becoming a leader in a new art business that combines blockchain with the art industry. ARTL aims to achieve the perfect realization of decentralization and was issued to stand at the center of a digital currency and next-generation blockchain art platform. The official English name of Art Link Coin is ‘Art & Link Coin’, and ‘ARTL’ is used as the symbol name. ARTL coin is a coin that can be used on the self-developed Artique platform.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de ARTL (ARTL) Site officiel

Tokenomics de ARTL (ARTL)

Comprendre la tokenomics de ARTL (ARTL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ARTL !