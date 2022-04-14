Découvrez les informations clés sur Aster (ASTER), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Aster (ASTER)

Aster is a next-generation decentralized exchange offering both Perpetual and Spot trading, designed as a one-stop onchain venue for global crypto traders. It features MEV-free, one-click execution in Simple Mode. Pro Mode adds 24/7 stock perpetuals, Hidden Orders, and grid trading, available across BNB Chain, Ethereum, Solana, and Arbitrum.

Its unique edge lies in the ability to offer liquid-staking tokens (asBNB) or yield-generating stablecoins (USDF) as collateral, unlocking unparalleled capital efficiency. Powered by Aster Chain, a high-performance and privacy-focused L1, and backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first.

At the heart of this ecosystem is the $ASTER token, a core asset that decentralizes governance, drives growth, rewards participation, and supports long-term sustainability.

Site officiel : https://www.asterdex.com/en