Tokenomics de Aster (ASTER)
Informations sur Aster (ASTER)
Aster is a next-generation decentralized exchange offering both Perpetual and Spot trading, designed as a one-stop onchain venue for global crypto traders. It features MEV-free, one-click execution in Simple Mode. Pro Mode adds 24/7 stock perpetuals, Hidden Orders, and grid trading, available across BNB Chain, Ethereum, Solana, and Arbitrum.
Its unique edge lies in the ability to offer liquid-staking tokens (asBNB) or yield-generating stablecoins (USDF) as collateral, unlocking unparalleled capital efficiency. Powered by Aster Chain, a high-performance and privacy-focused L1, and backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first.
At the heart of this ecosystem is the $ASTER token, a core asset that decentralizes governance, drives growth, rewards participation, and supports long-term sustainability.
Tokenomics et analyse de prix de Aster (ASTER)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Aster (ASTER), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Aster (ASTER) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Aster (ASTER) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ASTER qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ASTER pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.