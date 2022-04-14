Tokenomics de Astrals GLXY (GLXY)
GLXY is the governance token for the Galaxy DAO, the web3 infrastructure that ASTRALS has been building for the past several months in order to achieve the mission of Bridging Solana and the Universe. We envision the Galaxy DAO as a platform where GLXY holders can make fair and intelligent decisions, and embark on ventures that enrich the DAO and enable it to accomplish its mission. Some of the ventures that the founders are keen on taking on are building an Animation Studio, putting together a Game Studio (which will publish the ASTRALS Play-to-Earn Mini Game), and throwing Live Events that incorporate hacker houses, conferences, and after-hours parties.
ASTRALS: 10,000 unique 3d avatars, 200 traits, 16 races, 3500 PX renders with masterfully crafted lore. Astrals is a community-driven project with aspirations of galactic proportions featuring the incredible character design art of Damien Guimoneau.
Tokenomics de Astrals GLXY (GLXY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Astrals GLXY (GLXY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GLXY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GLXY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.