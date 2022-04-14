Tokenomics de Atomic Meta (ATMC)
Atomic Meta is not just another blockchain project—it is a Layer 1 EVM-compatible blockchain ecosystem designed to deliver next-generation mirror trading capabilities and a multi-utility digital economy. With a focus on automation, decentralization, and sustainability, Atomic Meta combines advanced trading algorithms with real-world usability. At the center of this ecosystem is ATMC (Atomic Meta Coin), the native Coin that powers every transaction, utility, and reward mechanism within the network. Unlike typical utility Coin that rely solely on trading demand, ATMC’s value is backed by a reverse mirror trading bot that continuously generates profits and executes strategic buybacks and Coin burns, ensuring price support and supply reduction over time. Atomic Meta aims to bridge the gap between professional trading strategies and retail participation by offering a fully automated, transparent, and blockchain-verified trading experience.
Tokenomics et analyse de prix de Atomic Meta (ATMC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Atomic Meta (ATMC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Atomic Meta (ATMC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Atomic Meta (ATMC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ATMC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ATMC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ATMC, explorez le prix en direct du token ATMC !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.