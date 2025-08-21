Informations sur le prix de Augury Finance (OMEN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00096335
Haut 24 h $ 0.00098214
Sommet historique $ 0.714192
Prix le plus bas $ 0.00008811
Variation du prix (1 h) +0.38%
Changement de prix (1J) +0.76%
Variation du prix (7 j) -3.10%

Le prix en temps réel de Augury Finance (OMEN) est de $0.00097686. Au cours des dernières 24 heures, OMEN a évolué entre un minimum de $ 0.00096335 et un maximum de $ 0.00098214, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OMEN est $ 0.714192, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008811.

En termes de performance à court terme, OMEN a évolué de +0.38% au cours de la dernière heure, +0.76% sur 24 heures et de -3.10% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Augury Finance (OMEN)

Capitalisation boursière $ 0.00
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.96K
Offre en circulation 0.00
Offre totale 16,336,205.0

La capitalisation boursière actuelle de Augury Finance est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OMEN est de 0.00, avec une offre totale de 16336205.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.96K.