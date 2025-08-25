Informations sur le prix de Auklora (AUK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00008093 Haut 24 h $ 0.00012434 Sommet historique $ 0.00012434 Prix le plus bas $ 0.00008093 Variation du prix (1 h) +2.69% Changement de prix (1J) +25.72% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Auklora (AUK) est de $0.00010824. Au cours des dernières 24 heures, AUK a évolué entre un minimum de $ 0.00008093 et un maximum de $ 0.00012434, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AUK est $ 0.00012434, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008093.

En termes de performance à court terme, AUK a évolué de +2.69% au cours de la dernière heure, +25.72% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Auklora (AUK)

Capitalisation boursière $ 108.24K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 108.24K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Auklora est de $ 108.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AUK est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 108.24K.