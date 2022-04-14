Tokenomics de Australian Crypto Coin Green (ACCG)
Informations sur Australian Crypto Coin Green (ACCG)
AccoinGreen is one of the revolutionary projects by Australian Crypto Coin PTY LTD. It is here to bring changes in the payment infrastructure. It utilizes the BEP-20 token standard and Binance smart chain to make its payment platform safer, faster, and also beneficial to the environment.
The AccoinGreen (ACCG) represents world GDP, and with a proper business plan, its value grows with time. The platform with a better payment system will ensure instant transaction, faster processing, and integration with all the sectors will make it easy to adopt.
The payment platform will back ACCG coin, which is a BEP-20 token and it will be used in the complete ecosystem.
Tokenomics et analyse de prix de Australian Crypto Coin Green (ACCG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Australian Crypto Coin Green (ACCG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Australian Crypto Coin Green (ACCG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Australian Crypto Coin Green (ACCG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ACCG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ACCG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.