Tokenomics de AVIL (AVIL)
Informations sur AVIL (AVIL)
Context of Memecoins in the Crypto Economy.
Memecoins have emerged as a unique phenomenon in the cryptocurrency world, driven largely by community sentiment, internet culture, and viral trends. Unlike traditional cryptocurrencies like Bitcoin or Ethereum, which are often backed by robust technology or utility, memecoins rely heavily on social media hype and speculative trading, making them highly volatile and unpredictable.
Importance of a Dedicated AI Agent for Navigating this violatile Ecosystem
A dedicated AI agent is crucial for effectively navigating this fast-paced and unpredictable market. By leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, the AI can provide valuable insights, helping traders make informed decisions and manage risks efficiently.
Main Objectives: Analysis, Decision Support, Risk Management
The AI agent aims to serve as a comprehensive assistant for traders, offering detailed market analysis, actionable insights for decision-making, and an advanced risk assessment framework. Its goal is to help users maximize potential gains while minimizing exposure to the inherent risks of trading memecoins.
Tokenomics et analyse de prix de AVIL (AVIL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de AVIL (AVIL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de AVIL (AVIL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de AVIL (AVIL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AVIL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AVIL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AVIL, explorez le prix en direct du token AVIL !
Prévision du prix de AVIL
Vous voulez savoir dans quelle direction AVIL pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de AVIL combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.