Prix de Axelar Bridged USDC (AXLUSDC)
Le prix de Axelar Bridged USDC (AXLUSDC) est actuellement de 1.0 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de AXLUSDC en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de AXLUSDC en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de AXLUSDC.
Aujourd'hui, la variation du prix de Axelar Bridged USDC en USD était de $ +0.00063377.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Axelar Bridged USDC en USD était de $ +0.0001936000.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Axelar Bridged USDC en USD était de $ +0.0002451000.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Axelar Bridged USDC en USD était de $ +0.0003369091353608.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00063377
|+0.06%
|30 jours
|$ +0.0001936000
|+0.02%
|60 jours
|$ +0.0002451000
|+0.02%
|90 jours
|$ +0.0003369091353608
|+0.03%
Découvrez la dernière analyse de prix de Axelar Bridged USDC : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.00%
+0.06%
-0.00%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is the project about? axlUSDC is a wrapped, multi-chain representation of USDC, a dollar stablecoin. For each unit of axlUSDC, there is a unit of USDC locked in an Axelar Gateway on Ethereum. axlUSDC is secured by a dynamic validator set running delegated Proof-of-Stake, which holds key shares in the Axelar Gateways via multi-party cryptography. Acquire axlUSDC in three ways: Swap via liquid pairs on any of the DEXs listed here. Swap via Squid, a cross-chain liquidity router built on Axelar. Mint via Satellite, a cross-chain bridge built by Axelar What can your token be used for? USDC is the ticker for USD Coin. It's a stablecoin, pegged to the US dollar, issued by Circle, a US company. So, what is axlUSDC, why do we need it, and how can you get it? This post will briefly explain. USDC is issued on Ethereum – but dApps and users in other ecosystems also value the stablecoin's properties. Many of them use axlUSDC, a wrapped version of USDC that can travel between chains, as a multi-chain stablecoin. In brief, axlUSDC is generated via cross-chain bridges. These dApps accept a deposit of USDC at an Axelar Gateway on Ethereum, and mint an equivalent amount of axlUSDC on the destination chain (minus fees). Two key points to understand what axlUSDC is and how it can be used: For every unit of axlUSDC, there is a unit of USDC locked in a Gateway on Ethereum. Once minted, axlUSDC can flow from chain to chain, without going back through Ethereum. Gateway addresses on various EVM chains and the token addresses of axlUSDC on various chains are listed in the Axelar docs, here.
Comprendre la tokenomics de Axelar Bridged USDC (AXLUSDC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AXLUSDC !
