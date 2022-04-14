Tokenomics de Axelar Bridged USDC (AXLUSDC)
Informations sur Axelar Bridged USDC (AXLUSDC)
What is the project about?
axlUSDC is a wrapped, multi-chain representation of USDC, a dollar stablecoin.
For each unit of axlUSDC, there is a unit of USDC locked in an Axelar Gateway on Ethereum.
axlUSDC is secured by a dynamic validator set running delegated Proof-of-Stake, which holds key shares in the Axelar Gateways via multi-party cryptography.
Acquire axlUSDC in three ways:
Swap via liquid pairs on any of the DEXs listed here.
Swap via Squid, a cross-chain liquidity router built on Axelar.
Mint via Satellite, a cross-chain bridge built by Axelar
What can your token be used for?
USDC is the ticker for USD Coin. It's a stablecoin, pegged to the US dollar, issued by Circle, a US company. So, what is axlUSDC, why do we need it, and how can you get it? This post will briefly explain.
USDC is issued on Ethereum – but dApps and users in other ecosystems also value the stablecoin's properties. Many of them use axlUSDC, a wrapped version of USDC that can travel between chains, as a multi-chain stablecoin.
In brief, axlUSDC is generated via cross-chain bridges. These dApps accept a deposit of USDC at an Axelar Gateway on Ethereum, and mint an equivalent amount of axlUSDC on the destination chain (minus fees).
Two key points to understand what axlUSDC is and how it can be used:
For every unit of axlUSDC, there is a unit of USDC locked in a Gateway on Ethereum.
Once minted, axlUSDC can flow from chain to chain, without going back through Ethereum.
Gateway addresses on various EVM chains and the token addresses of axlUSDC on various chains are listed in the Axelar docs, here.
Tokenomics et analyse de prix de Axelar Bridged USDC (AXLUSDC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Axelar Bridged USDC (AXLUSDC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Axelar Bridged USDC (AXLUSDC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Axelar Bridged USDC (AXLUSDC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AXLUSDC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AXLUSDC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AXLUSDC, explorez le prix en direct du token AXLUSDC !
Prévision du prix de AXLUSDC
Vous voulez savoir dans quelle direction AXLUSDC pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de AXLUSDC combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.