Qu'est-ce que B2SHARE (B2SHARE)

Welcome to Bomb.Money B2SHARE is one of the tokens of protocol BOMB Money. It has two tokens BOMB that is Peg-token and is pegged to BTC algorithmically; Second token is B2SHARE that is reward token, which people can earn in BOMB farms. $BOMB is an algocoin which is designed to follow the price of BTC. The $BOMB algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the BSC network. - BOMB Money Team

Ressource de B2SHARE (B2SHARE) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de B2SHARE (B2SHARE)

Comprendre la tokenomics de B2SHARE (B2SHARE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token B2SHARE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur B2SHARE (B2SHARE) Combien vaut B2SHARE (B2SHARE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de B2SHARE en USD est de 0.401909 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de B2SHARE à USD ? $ 0.401909 . Consultez le Le prix actuel de B2SHARE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de B2SHARE ? La capitalisation boursière de B2SHARE est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de B2SHARE ? L'offre en circulation de B2SHARE est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de B2SHARE ? B2SHARE a atteint un prix ATH de 234.33 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de B2SHARE ? B2SHARE a vu un prix ATL de 0.299138 USD . Quel est le volume de trading de B2SHARE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour B2SHARE est de -- USD . Est-ce que B2SHARE va augmenter cette année ? B2SHARE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de B2SHARE pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur B2SHARE (B2SHARE)