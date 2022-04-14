Tokenomics de B2SHARE (B2SHARE)

Découvrez les informations clés sur B2SHARE (B2SHARE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Informations sur B2SHARE (B2SHARE)

Welcome to Bomb.Money

B2SHARE is one of the tokens of protocol BOMB Money. It has two tokens BOMB that is Peg-token and is pegged to BTC algorithmically; Second token is B2SHARE that is reward token, which people can earn in BOMB farms.

$BOMB is an algocoin which is designed to follow the price of BTC. The $BOMB algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the BSC network.

  • BOMB Money Team

Site officiel :
https://app.bomb.money/
Livre blanc :
https://docs.bomb.money/welcome-start-here/readme

Tokenomics et analyse de prix de B2SHARE (B2SHARE)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de B2SHARE (B2SHARE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 0.00
$ 0.00
Offre totale :
$ 63.88K
$ 63.88K
Offre en circulation :
$ 0.00
$ 0.00
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 25.67K
$ 25.67K
Sommet historique :
$ 234.33
$ 234.33
Bas historique :
$ 0.299138
$ 0.299138
Prix actuel :
$ 0.401909
$ 0.401909

Tokenomics de B2SHARE (B2SHARE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de B2SHARE (B2SHARE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens B2SHARE qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens B2SHARE pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de B2SHARE, explorez le prix en direct du token B2SHARE !

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.