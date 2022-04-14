Découvrez les informations clés sur B2SHARE (B2SHARE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur B2SHARE (B2SHARE)

Welcome to Bomb.Money

B2SHARE is one of the tokens of protocol BOMB Money. It has two tokens BOMB that is Peg-token and is pegged to BTC algorithmically; Second token is B2SHARE that is reward token, which people can earn in BOMB farms.

$BOMB is an algocoin which is designed to follow the price of BTC. The $BOMB algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the BSC network.

BOMB Money Team

Site officiel : https://app.bomb.money/ Livre blanc : https://docs.bomb.money/welcome-start-here/readme