Tokenomics de Baby Arbitrum (BARB)
Informations sur Baby Arbitrum (BARB)
What is Baby Arbitrum(BARB)?
Launched in 22/03/2023 by a team based in United States of America, Baby Arbitrum is a cryptocurrency project offering Arbitrum token rewards by simply holding BARB. Baby Arbitrum has a total supply of 1 billion tokens and its ecosystem also offers a Rewards Dashboard, Arbitrum Portfolio Tracker, LP Locker and Custom Baby Arbitrum NFTs. The Baby Arbitrum Rewards Dashboard Tracker allows token holders to view their current token balance, rewards received and value of their rewards, all in one place. The BARB Portfolio Tracker is a user-friendly way for users to review key aspects to their trades made across every Arbitrum Token Pair.
Tokenomics et analyse de prix de Baby Arbitrum (BARB)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Baby Arbitrum (BARB), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Baby Arbitrum (BARB) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Baby Arbitrum (BARB) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BARB qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BARB pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BARB, explorez le prix en direct du token BARB !
Prévision du prix de BARB
Vous voulez savoir dans quelle direction BARB pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BARB combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.