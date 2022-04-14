Tokenomics de Baby Elon (BABYELON)
Informations sur Baby Elon (BABYELON)
Revolutionizing the Crypto Sphere with Musk-Inspired Leadership. In a rapidly evolving crypto landscape, Baby Elon Token emerges not just as a project, but as a movement inspired by the indomitable spirit of Elon Musk. Watch as BET sets the stage for a new era of innovation, collaboration, and prosperity in the world of decentralized finance.In the spirit of Elon Musk's audacity and innovation, Baby Elon Token emerges as a beacon of possibility, pushing the boundaries of what a cryptocurrency can achieve. Join us on this exhilarating journey as Baby Elon token leads the charge toward a decentralized future, inspired by the very best in visionary leadership.
Tokenomics et analyse de prix de Baby Elon (BABYELON)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Baby Elon (BABYELON), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Baby Elon (BABYELON) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Baby Elon (BABYELON) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BABYELON qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BABYELON pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BABYELON, explorez le prix en direct du token BABYELON !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.