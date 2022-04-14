Tokenomics de Baby PeiPei (BABYPEIPEI)
Informations sur Baby PeiPei (BABYPEIPEI)
Baby PeiPei is like the sequel to PeiPei, and it's a fresh start for anyone who missed out on the first one. Let's put our trust in this new generation, the Baby PeiPei generation. Come on, join the Baby PeiPei army with us and let's reach for the moon together
$BabyPeiPei coin has no association with Matt Furie or his creation Pepe the Frog. This token is simply paying homage to a meme we all love and recognize. $BabyPeiPei is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only.
Tokenomics et analyse de prix de Baby PeiPei (BABYPEIPEI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Baby PeiPei (BABYPEIPEI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Baby PeiPei (BABYPEIPEI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Baby PeiPei (BABYPEIPEI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BABYPEIPEI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BABYPEIPEI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BABYPEIPEI, explorez le prix en direct du token BABYPEIPEI !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.