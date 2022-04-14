Tokenomics de Baby Tomcat (BABYTOMCAT)
A wonderful thing that we want to bring to you at the end of the year - Let's welcome the lucky cat of the year, BabyTomcat. We hope to end the year with a happy and complete cat year before the new year arrives. Join BabyTomcat, and you will always feel happy and excited for each stage of development. We want to give this opportunity for everyone to join. The project's transparency and openness will always be valued in the development process. In particular, you can own NFTs issued to have more unique privileges of BabyTomcat. Every development process of BabyTomcat will be updated publicly, you can follow to grasp the project's development progress. The expectation of a good ending for the cat year for the community is the motivation for us to always try to complete every task well. Surely there will be many breakthrough and creative plans to meet the expectations of investors. Let's spread this joy and luck to more people in the world by participating and sharing BabyTomcat with your community. We believe that all users accompanying BabyTomcat will achieve the profits you desire.
Tokenomics et analyse de prix de Baby Tomcat (BABYTOMCAT)
Tokenomics de Baby Tomcat (BABYTOMCAT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Baby Tomcat (BABYTOMCAT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BABYTOMCAT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BABYTOMCAT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BABYTOMCAT, explorez le prix en direct du token BABYTOMCAT !
