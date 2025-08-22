Informations sur le prix de Baby Trash (BTRASH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00007379 $ 0.00007379 $ 0.00007379 Bas 24 h $ 0.00010214 $ 0.00010214 $ 0.00010214 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00007379$ 0.00007379 $ 0.00007379 Haut 24 h $ 0.00010214$ 0.00010214 $ 0.00010214 Sommet historique $ 0.00010214$ 0.00010214 $ 0.00010214 Prix le plus bas $ 0.00007386$ 0.00007386 $ 0.00007386 Variation du prix (1 h) -5.38% Changement de prix (1J) -15.44% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Baby Trash (BTRASH) est de $0.00007414. Au cours des dernières 24 heures, BTRASH a évolué entre un minimum de $ 0.00007379 et un maximum de $ 0.00010214, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BTRASH est $ 0.00010214, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00007386.

En termes de performance à court terme, BTRASH a évolué de -5.38% au cours de la dernière heure, -15.44% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Baby Trash (BTRASH)

Capitalisation boursière $ 73.94K$ 73.94K $ 73.94K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 73.94K$ 73.94K $ 73.94K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,999,685.814269 999,999,685.814269 999,999,685.814269

La capitalisation boursière actuelle de Baby Trash est de $ 73.94K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BTRASH est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999685.814269. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 73.94K.