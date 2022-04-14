Tokenomics de BabyBNBTiger (BABYBNBTIG)
Informations sur BabyBNBTiger (BABYBNBTIG)
BabyBNBTiger is the king of beasts. He is a symbol of victory and strength. A small tiger cub with a big heart, brave and strong, kind and merciless. Bears fear him, and bulls love and respect him. He came to conquer scam, disappointments and losses. Everyone who follows him will gain financial wellbeing and prosperity. His older brother $BNBTiger managed to surprise everyone and rose in price an incredible 2243772%. Our little one will be able to repeat the success of his predecessor, so don't miss out on the golden opportunity to make a lot of X. The total number of 10.000.000.000.000.000.000.000.000 tokens, we will destroy 50%! Let's start from scratch and remove zeros. Let's make a record together!
Tokenomics et analyse de prix de BabyBNBTiger (BABYBNBTIG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BabyBNBTiger (BABYBNBTIG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de BabyBNBTiger (BABYBNBTIG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BabyBNBTiger (BABYBNBTIG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BABYBNBTIG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BABYBNBTIG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BABYBNBTIG, explorez le prix en direct du token BABYBNBTIG !
Prévision du prix de BABYBNBTIG
Vous voulez savoir dans quelle direction BABYBNBTIG pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BABYBNBTIG combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.