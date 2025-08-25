Informations sur le prix de BabyCrash (BABYCRASH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00154024$ 0.00154024 $ 0.00154024 Prix le plus bas $ 0.00000694$ 0.00000694 $ 0.00000694 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -2.70% Variation du prix (7 j) -2.70%

Le prix en temps réel de BabyCrash (BABYCRASH) est de $0.00001607. Au cours des dernières 24 heures, BABYCRASH a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BABYCRASH est $ 0.00154024, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000694.

En termes de performance à court terme, BABYCRASH a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -2.70% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BabyCrash (BABYCRASH)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 959,812,898.0 959,812,898.0 959,812,898.0

La capitalisation boursière actuelle de BabyCrash est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BABYCRASH est de 0.00, avec une offre totale de 959812898.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.43K.