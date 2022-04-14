Tokenomics de BabyGrok X (BABYGROK X)
Informations sur BabyGrok X (BABYGROK X)
Babygrokxis the fusion of two of the most robust and passionate crypto communities: Grok&X We’ve taken the best elements of both worlds and combined them into a project that promises to be unlike anything you’ve ever seen. We’re not just a meme coin; we’re a meme coin with a mission.
Tokenomics et analyse de prix de BabyGrok X (BABYGROK X)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BabyGrok X (BABYGROK X), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de BabyGrok X (BABYGROK X) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BabyGrok X (BABYGROK X) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BABYGROK X qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BABYGROK X pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BABYGROK X, explorez le prix en direct du token BABYGROK X !
Prévision du prix de BABYGROK X
Vous voulez savoir dans quelle direction BABYGROK X pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BABYGROK X combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.