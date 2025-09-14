Informations sur le prix de Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.232554 $ 0.232554 $ 0.232554 Bas 24 h $ 0.239551 $ 0.239551 $ 0.239551 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.232554$ 0.232554 $ 0.232554 Haut 24 h $ 0.239551$ 0.239551 $ 0.239551 Sommet historique $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 Prix le plus bas $ 0.224446$ 0.224446 $ 0.224446 Variation du prix (1 h) -1.25% Changement de prix (1J) -0.21% Variation du prix (7 j) -74.62% Variation du prix (7 j) -74.62%

Le prix en temps réel de Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) est de $0.233633. Au cours des dernières 24 heures, BLUNA a évolué entre un minimum de $ 0.232554 et un maximum de $ 0.239551, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BLUNA est $ 2.21, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.224446.

En termes de performance à court terme, BLUNA a évolué de -1.25% au cours de la dernière heure, -0.21% sur 24 heures et de -74.62% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Capitalisation boursière $ 360.14K$ 360.14K $ 360.14K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 360.14K$ 360.14K $ 360.14K Offre en circulation 1.54M 1.54M 1.54M Offre totale 1,541,490.186388 1,541,490.186388 1,541,490.186388

La capitalisation boursière actuelle de Backbone Labs Staked LUNA est de $ 360.14K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BLUNA est de 1.54M, avec une offre totale de 1541490.186388. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 360.14K.