Qu'est-ce que Bagholder (BAG)

Bagholder is an ERC20 derived from the fractionalisation of a growing emblem vault of dank rare pepes. The liquidity pool from the $bagholder vault collects fees, those fees will be used to further accrue rarepepes for this vault to own. any trading will enduce fee collection meaning chart progress in either directions helps to form more value into the underlying asset (the collection). Token Holders are free to add more assets to the vault, to assist the $bagholder community as a whole, but it is not required. Initial Holders of the bagholder token are mostly RAREPEPE OGs which have further contributed part of their own loved collection into the vault in return for a share of token supply. RAREPEPEs is the original NFT community, born in the guts in bitcoin op_returns with a history from 2015. While the vault may contain other assets of interest and value our main concern is more RAREPEPEs eventually being able to track us through the legedary RAREPEPEs holder leaderboard.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Bagholder (BAG) Site officiel

Tokenomics de Bagholder (BAG)

Comprendre la tokenomics de Bagholder (BAG) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BAG !