Le prix de bAI Fund (BAI) est actuellement de 0.00109695 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de BAI en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de bAI Fund (BAI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de bAI Fund en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de bAI Fund en USD était de $ -0.0000533021.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de bAI Fund en USD était de $ -0.0003872402.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de bAI Fund en USD était de $ -0.0010331702335442014.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +1.83% 30 jours $ -0.0000533021 -4.85% 60 jours $ -0.0003872402 -35.30% 90 jours $ -0.0010331702335442014 -48.50%

Analyse de prix de bAI Fund (BAI)

Découvrez la dernière analyse de prix de bAI Fund : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00103821$ 0.00103821 $ 0.00103821 Haut 24 h $ 0.00112378$ 0.00112378 $ 0.00112378 Sommet historique $ 0.006579$ 0.006579 $ 0.006579 Variation du prix (1 h) +0.46% Changement de prix (1J) +1.83% Variation du prix (7 j) +11.75%

Informations de marché pour bAI Fund (BAI)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :