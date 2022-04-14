Découvrez les informations clés sur Balance AI (BAI), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Balance AI (BAI)

Balance AI is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based machine-learning network. Machine learning models are used collaboratively and are rewarded in $BAI tokens according to the value they offer to the overall system.

We are actively working on a pure AI models marketplace using autonomous agents, an incentivised arena in which consumers and producers of the AI products can interact in a trustless, open and transparent context.

Balance Protocol nodes (servers and validators) allow effortless access to AI models such as:

Generative AI Financial models like hedging, yields optimisation Text2Img model Etc

Site officiel : https://www.balancedao.io/ Livre blanc : https://balancedao.gitbook.io/protocol