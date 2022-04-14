Tokenomics de Bambi (BAM)
Informations sur Bambi (BAM)
Bambi is About Community $BAM is a decentralized token with a community movement that people can get excited about and share the love! We have the support from various online communities that will help make Bambi grow and shine into the future. It’s the strength of this incredible community that will help rocket Bambi forward.
Transparent Allocation $BAM is purchased via Uniswap (from ETH to $BAM or USDT to $BAM) — every time the trades are done, the liquidity pool charges small fees that accumulate into the wallet where keys are burnt — which means there will always be funds locked into the Bambi wallet providing liquidity. In other words, all trading fees create auto-compounding liquidity for Bambi.
The mission with Bambi is for it to grow, survive and develop organically. Everyone has an equal chance to own and help make it grow.
Tokenomics de Bambi (BAM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Bambi (BAM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BAM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BAM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BAM, explorez le prix en direct du token BAM !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.