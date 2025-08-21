Qu'est-ce que Bamboo DeFi (BAMBOO)

What is the project about? Bamboo DeFi is a decentralized ecosystem that encompasses financial services and a Play-And-Earn game using Blockchain technology. Thanks to its token, $BAMBOO, users can exchange it with other tokens, invest or use it in its future game, Hashapon. What makes your project unique? We are a project that takes into consideration its community: totally transparent, different and with a philosophy that transmits peace and tranquility. This is not only reflected in the decisions we make (with the help of the community), but also in our graphic style and communication decisions. History of your project. It all started in 2019, when the first tests with the token, the exchange and the community began. It was in 2020 when the first DAO was launched to launch the project on Ethereum and later launch it on other networks such as Polygon or BNB. What’s next for your project? We are launching a Play-And-Earn game called Hashapon to improve the stability of the $BAMBOO token. This will help reduce its working capital, plus it is building a new strategy with deflationary policies and give the value the token deserves. What can your token be used for? You can use $BAMBOO to exchange, invest or even to play our game Hashapon, among other utilities you can check in our Whitepaper.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Bamboo DeFi (BAMBOO) Combien vaut Bamboo DeFi (BAMBOO) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BAMBOO en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BAMBOO à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de BAMBOO en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Bamboo DeFi ? La capitalisation boursière de BAMBOO est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BAMBOO ? L'offre en circulation de BAMBOO est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BAMBOO ? BAMBOO a atteint un prix ATH de 4.42 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BAMBOO ? BAMBOO a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de BAMBOO ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BAMBOO est de -- USD . Est-ce que BAMBOO va augmenter cette année ? BAMBOO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BAMBOO pour une analyse plus approfondie.

