Tokenomics de Bamboo DeFi (BAMBOO)
Informations sur Bamboo DeFi (BAMBOO)
What is the project about? Bamboo DeFi is a decentralized ecosystem that encompasses financial services and a Play-And-Earn game using Blockchain technology. Thanks to its token, $BAMBOO, users can exchange it with other tokens, invest or use it in its future game, Hashapon.
What makes your project unique? We are a project that takes into consideration its community: totally transparent, different and with a philosophy that transmits peace and tranquility. This is not only reflected in the decisions we make (with the help of the community), but also in our graphic style and communication decisions.
History of your project. It all started in 2019, when the first tests with the token, the exchange and the community began. It was in 2020 when the first DAO was launched to launch the project on Ethereum and later launch it on other networks such as Polygon or BNB.
What’s next for your project? We are launching a Play-And-Earn game called Hashapon to improve the stability of the $BAMBOO token. This will help reduce its working capital, plus it is building a new strategy with deflationary policies and give the value the token deserves.
What can your token be used for? You can use $BAMBOO to exchange, invest or even to play our game Hashapon, among other utilities you can check in our Whitepaper.
Tokenomics et analyse de prix de Bamboo DeFi (BAMBOO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Bamboo DeFi (BAMBOO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Bamboo DeFi (BAMBOO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Bamboo DeFi (BAMBOO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BAMBOO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BAMBOO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BAMBOO, explorez le prix en direct du token BAMBOO !
Prévision du prix de BAMBOO
Vous voulez savoir dans quelle direction BAMBOO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BAMBOO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.