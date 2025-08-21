Informations sur le prix de BASE BOOK ($BBOOK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000107 $ 0.00000107 $ 0.00000107 Bas 24 h $ 0.00000114 $ 0.00000114 $ 0.00000114 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000107$ 0.00000107 $ 0.00000107 Haut 24 h $ 0.00000114$ 0.00000114 $ 0.00000114 Sommet historique $ 0.00018236$ 0.00018236 $ 0.00018236 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.40% Changement de prix (1J) +3.49% Variation du prix (7 j) -11.63% Variation du prix (7 j) -11.63%

Le prix en temps réel de BASE BOOK ($BBOOK) est de $0.00000112. Au cours des dernières 24 heures, $BBOOK a évolué entre un minimum de $ 0.00000107 et un maximum de $ 0.00000114, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $BBOOK est $ 0.00018236, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, $BBOOK a évolué de +0.40% au cours de la dernière heure, +3.49% sur 24 heures et de -11.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BASE BOOK ($BBOOK)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BASE BOOK est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $BBOOK est de 0.00, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.23K.