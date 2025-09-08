Informations sur le prix de Baseball Thief (KAREN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00015368 $ 0.00015368 $ 0.00015368 Bas 24 h $ 0.00060156 $ 0.00060156 $ 0.00060156 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00015368$ 0.00015368 $ 0.00015368 Haut 24 h $ 0.00060156$ 0.00060156 $ 0.00060156 Sommet historique $ 0.00060156$ 0.00060156 $ 0.00060156 Prix le plus bas $ 0.00015368$ 0.00015368 $ 0.00015368 Variation du prix (1 h) -21.00% Changement de prix (1J) -67.65% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Baseball Thief (KAREN) est de $0.00019408. Au cours des dernières 24 heures, KAREN a évolué entre un minimum de $ 0.00015368 et un maximum de $ 0.00060156, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KAREN est $ 0.00060156, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00015368.

En termes de performance à court terme, KAREN a évolué de -21.00% au cours de la dernière heure, -67.65% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Baseball Thief (KAREN)

Capitalisation boursière $ 202.10K$ 202.10K $ 202.10K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 202.10K$ 202.10K $ 202.10K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,988,092.128125 999,988,092.128125 999,988,092.128125

La capitalisation boursière actuelle de Baseball Thief est de $ 202.10K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KAREN est de 999.99M, avec une offre totale de 999988092.128125. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 202.10K.