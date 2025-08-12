Qu'est-ce que BASED RABBIT (RABBIT)

Hi, I am Rabbit. I am $RABBIT 's pet and he is rich! So I am taking his token and giving it away to all my frens! Join me on the ride of a lifetime. When we look at the moon, people from european countries might think about the legend of The Man in The Moon. But Others from Japan have legend about The Rabbit in The Moon. According to them, The moon is inhabited by a rabbit who always pound Mochi Cakes, Lets go to the moon with the rabbit. Community Takeover, And We Have Strong Community

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de BASED RABBIT (RABBIT) Site officiel

Tokenomics de BASED RABBIT (RABBIT)

Comprendre la tokenomics de BASED RABBIT (RABBIT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RABBIT !