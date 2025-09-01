Informations sur le prix de BelieveGPT (BELIEVEGPT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00022271 $ 0.00022271 $ 0.00022271 Bas 24 h $ 0.00037509 $ 0.00037509 $ 0.00037509 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00022271$ 0.00022271 $ 0.00022271 Haut 24 h $ 0.00037509$ 0.00037509 $ 0.00037509 Sommet historique $ 0.00037509$ 0.00037509 $ 0.00037509 Prix le plus bas $ 0.00017235$ 0.00017235 $ 0.00017235 Variation du prix (1 h) +3.24% Changement de prix (1J) +26.70% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de BelieveGPT (BELIEVEGPT) est de $0.0003019. Au cours des dernières 24 heures, BELIEVEGPT a évolué entre un minimum de $ 0.00022271 et un maximum de $ 0.00037509, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BELIEVEGPT est $ 0.00037509, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00017235.

En termes de performance à court terme, BELIEVEGPT a évolué de +3.24% au cours de la dernière heure, +26.70% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BelieveGPT (BELIEVEGPT)

Capitalisation boursière $ 302.61K$ 302.61K $ 302.61K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 302.61K$ 302.61K $ 302.61K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,991,783.513824 999,991,783.513824 999,991,783.513824

La capitalisation boursière actuelle de BelieveGPT est de $ 302.61K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BELIEVEGPT est de 999.99M, avec une offre totale de 999991783.513824. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 302.61K.