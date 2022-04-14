Tokenomics de BelieveGPT (BELIEVEGPT)
Informations sur BelieveGPT (BELIEVEGPT)
BelieveGPT - a real-time ICM token monitoring & analytics platform for the Believe ecosystem. Discover new launches, analyze existing ICM projects, and trade them directly in our interface to make informed decisions. BelieveGPT allows anyone to chat and get the most up-to-date info about any Believe coin via our AI interface (GPT chat). Our coin serves as the primary currency for BelieveGPT, and all platform proceeds will be split 50/50 between treasury and burns
Tokenomics et analyse de prix de BelieveGPT (BELIEVEGPT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BelieveGPT (BELIEVEGPT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de BelieveGPT (BELIEVEGPT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BelieveGPT (BELIEVEGPT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BELIEVEGPT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BELIEVEGPT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BELIEVEGPT, explorez le prix en direct du token BELIEVEGPT !
Prévision du prix de BELIEVEGPT
Vous voulez savoir dans quelle direction BELIEVEGPT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BELIEVEGPT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.