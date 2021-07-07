Tokenomics de Bemchain (BCN)
Informations sur Bemchain (BCN)
BCN tokens initated from 7.7.2021 with private sale and followed by a public sale, then the first release of product was launched in 6.2.2022 BCN token is a main currency for a multichain DEX which also provides NFT market and facilitates blockchain based games. BCN token soon will migrate to its own didicated blockchain (https://bemscan.io), which provide faster and more afordable transactions with its PoA algorithm infrastracture. BCN also will act as governance instrument on limited but effective parts of bemchain blockchain to regulate it with market fluctuations. There are also staking and yeildfarming planned for the migration to bemchain with BCN.
Tokenomics et analyse de prix de Bemchain (BCN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Bemchain (BCN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Bemchain (BCN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Bemchain (BCN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BCN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BCN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BCN, explorez le prix en direct du token BCN !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.