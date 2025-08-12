Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de BLEO en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de BLEO.

Le prix de BEP20 LEO (BLEO) est actuellement de 0.221424 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de BLEO en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de BEP20 LEO (BLEO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de BEP20 LEO en USD était de $ +0.00912909.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BEP20 LEO en USD était de $ +1.7514744904.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BEP20 LEO en USD était de $ +1.8523760344.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BEP20 LEO en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00912909 +4.30% 30 jours $ +1.7514744904 +791.00% 60 jours $ +1.8523760344 +836.57% 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de BEP20 LEO (BLEO)

Découvrez la dernière analyse de prix de BEP20 LEO : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.196392$ 0.196392 $ 0.196392 Haut 24 h $ 0.223726$ 0.223726 $ 0.223726 Sommet historique $ 0.324897$ 0.324897 $ 0.324897 Variation du prix (1 h) -0.55% Changement de prix (1J) +4.30% Variation du prix (7 j) +100.62%

Informations de marché pour BEP20 LEO (BLEO)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :