Informations sur le prix de Beradrome (BERO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 Bas 24 h $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Haut 24 h $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Sommet historique $ 3.09$ 3.09 $ 3.09 Prix le plus bas $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Variation du prix (1 h) +1.41% Changement de prix (1J) +2.86% Variation du prix (7 j) +0.85% Variation du prix (7 j) +0.85%

Le prix en temps réel de Beradrome (BERO) est de $1.26. Au cours des dernières 24 heures, BERO a évolué entre un minimum de $ 1.23 et un maximum de $ 1.27, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BERO est $ 3.09, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.19.

En termes de performance à court terme, BERO a évolué de +1.41% au cours de la dernière heure, +2.86% sur 24 heures et de +0.85% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Beradrome (BERO)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Beradrome est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BERO est de 0.00, avec une offre totale de 2000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.52M.