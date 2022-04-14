Découvrez les informations clés sur Beradrome (BERO), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Beradrome (BERO)

Beradrome is Berachain’s native restaking & liquidity marketplace, enabling ecosystem projects to build deeper liquidity for less, liquidation free HONEY loans and a flywheel boosted by its Berachain validator set.

The platform introduces an innovative token structure, encompassing BERO, hiBERO, and oBERO tokens, each presenting users with diverse advantages and motivations. The supply of BERO tokens is algorithmically controlled via a bonding curve mechanism, ensuring a stable foundation for BERO tokens while providing liquidity at market-driven rates.

Site officiel : https://www.beradrome.com/ Livre blanc : https://docs.beradrome.com/