Besa Gaming positions itself as a blockchain-based gaming project aimed at providing a multifaceted gaming ecosystem. It enables players to earn real money and play with friends, or other players worldwide, through various gaming modes, including single and multiple player options. Employing its native cryptocurrency, $Besa tokens, the project seeks to merge the realms of gaming and cryptocurrency, allowing players to accrue rewards and enhance their gaming experience. What Makes Besa Project Unique? The project intertwines the vibrant world of gaming with decentralized finance through its $Besa tokens and NFT integrations. The uniqueness stems from its model of rewarding players, both through gameplay and by holding tokens and NFTs. Players can earn by participating in games, while token holders and NFT owners receive a share from a 4% tax on token sales and player winnings, respectively. Besa Gaming promotes both competitive and cooperative multiplayer options, alongside conventional single-player modes, expanding the utility and functionality of its ecosystem.

Comprendre la tokenomics de Besa Gaming Company (BESA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BESA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Besa Gaming Company (BESA) Combien vaut Besa Gaming Company (BESA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BESA en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BESA à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de BESA en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Besa Gaming Company ? La capitalisation boursière de BESA est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BESA ? L'offre en circulation de BESA est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BESA ? BESA a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BESA ? BESA a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de BESA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BESA est de -- USD . Est-ce que BESA va augmenter cette année ? BESA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BESA pour une analyse plus approfondie.

