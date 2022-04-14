Tokenomics de Besa Gaming Company (BESA)
Informations sur Besa Gaming Company (BESA)
Besa Gaming positions itself as a blockchain-based gaming project aimed at providing a multifaceted gaming ecosystem. It enables players to earn real money and play with friends, or other players worldwide, through various gaming modes, including single and multiple player options. Employing its native cryptocurrency, $Besa tokens, the project seeks to merge the realms of gaming and cryptocurrency, allowing players to accrue rewards and enhance their gaming experience.
What Makes Besa Project Unique? The project intertwines the vibrant world of gaming with decentralized finance through its $Besa tokens and NFT integrations. The uniqueness stems from its model of rewarding players, both through gameplay and by holding tokens and NFTs. Players can earn by participating in games, while token holders and NFT owners receive a share from a 4% tax on token sales and player winnings, respectively. Besa Gaming promotes both competitive and cooperative multiplayer options, alongside conventional single-player modes, expanding the utility and functionality of its ecosystem.
Tokenomics et analyse de prix de Besa Gaming Company (BESA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Besa Gaming Company (BESA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Besa Gaming Company (BESA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Besa Gaming Company (BESA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BESA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BESA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BESA, explorez le prix en direct du token BESA !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.