Prix de Betero (BTE)
Le prix de Betero (BTE) est actuellement de 0.00172306 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de BTE en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de BTE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de BTE.
Aujourd'hui, la variation du prix de Betero en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Betero en USD était de $ +0.0004774614.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Betero en USD était de $ +0.0002654336.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Betero en USD était de $ +0.000168686375952792.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+1.52%
|30 jours
|$ +0.0004774614
|+27.71%
|60 jours
|$ +0.0002654336
|+15.40%
|90 jours
|$ +0.000168686375952792
|+10.85%
Découvrez la dernière analyse de prix de Betero : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.16%
+1.52%
+18.08%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Betero is a online a sports-betting platform that accepts deposits of multiple cryptocurrencies. Users can start betting on their favorite games with just a few clicks. By aggregating various sports data providers, Betero is going to offer the best odds on the market. Moreover, through the integrated Betero DAO, token holders can vote for their preferred data providers. Betero is the first sportsbook protocol that distributes back profits to players and token holders. Active platform users receive cashback for lost bets, and BTE token holders receive the majority of profits via our staking contracts. Live betting is one of the most attractive bets that the Betero app for Android and iOS offers. Users can bet on every possible sport and globally recognized professional leagues on their mobile devices. The Betero protocol will function as a hybrid-decentralized model that enables the platform to work as simple as traditional betting companies. To build the Betero platform, blockchain technology and smart contracts will be used most, provided it ensures simplicity for the user. The Betero backend is going to aggregate several centralized data providers to define the bets to resolve the betting markets in real-time and allow live bets. Those data providers are chosen by governance votes as part of the Betero DAO.
Comprendre la tokenomics de Betero (BTE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BTE !
