Tokenomics de Betero (BTE)
Informations sur Betero (BTE)
Betero is a online a sports-betting platform that accepts deposits of multiple cryptocurrencies. Users can start betting on their favorite games with just a few clicks.
By aggregating various sports data providers, Betero is going to offer the best odds on the market. Moreover, through the integrated Betero DAO, token holders can vote for their preferred data providers.
Betero is the first sportsbook protocol that distributes back profits to players and token holders. Active platform users receive cashback for lost bets, and BTE token holders receive the majority of profits via our staking contracts.
Live betting is one of the most attractive bets that the Betero app for Android and iOS offers. Users can bet on every possible sport and globally recognized professional leagues on their mobile devices.
The Betero protocol will function as a hybrid-decentralized model that enables the platform to work as simple as traditional betting companies. To build the Betero platform, blockchain technology and smart contracts will be used most, provided it ensures simplicity for the user.
The Betero backend is going to aggregate several centralized data providers to define the bets to resolve the betting markets in real-time and allow live bets. Those data providers are chosen by governance votes as part of the Betero DAO.
Tokenomics et analyse de prix de Betero (BTE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Betero (BTE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Betero (BTE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Betero (BTE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BTE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BTE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BTE, explorez le prix en direct du token BTE !
Prévision du prix de BTE
Vous voulez savoir dans quelle direction BTE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BTE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
