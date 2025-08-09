Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de BET en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de BET.

Le prix de Betfin token (BET) est actuellement de 0.00199035 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de BET en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Betfin token (BET) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Betfin token en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Betfin token en USD était de $ -0.0003737521.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Betfin token en USD était de $ -0.0004040233.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Betfin token en USD était de $ +0.0000427546833829201.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +1.86% 30 jours $ -0.0003737521 -18.77% 60 jours $ -0.0004040233 -20.29% 90 jours $ +0.0000427546833829201 +2.20%

Analyse de prix de Betfin token (BET)

Découvrez la dernière analyse de prix de Betfin token : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00193804$ 0.00193804 $ 0.00193804 Haut 24 h $ 0.00199538$ 0.00199538 $ 0.00199538 Sommet historique $ 0.00290603$ 0.00290603 $ 0.00290603 Variation du prix (1 h) +0.27% Changement de prix (1J) +1.86% Variation du prix (7 j) +6.73%

Informations de marché pour Betfin token (BET)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :