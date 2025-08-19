Qu'est-ce que BiJiRi (BJR)

This project centers on 'Bijiri Art,' celebrating hips as a symbol of beauty and exploring new possibilities in aesthetics. It establishes a community that respects diversity and creativity, providing a system where artists and admirers can earn revenue through the 'BJR' token. The purpose of this project is to build a future world where artists can freely express their creativity. Through blockchain technology, we aim to infinitely expand the potential of individual beauty. By establishing an NFT marketplace for Bijiri art, we will create a new economic system where people can appreciate Bijiri art and earn rewards. We provide an environment that enables artists to bring their ideas to life and share their captivating works widely. To handle Bijiri art pieces as digital assets, we will tokenize images into NFTs (Non-Fungible Tokens) and release them on the market. Additionally, we will issue a dedicated project token, "BJR," which will be utilized on exchanges and platforms for trading Bijiri art pieces.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de BiJiRi (BJR) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de BiJiRi (USD)

Combien vaudra BiJiRi (BJR) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BiJiRi (BJR) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BiJiRi.

Consultez la prévision de prix de BiJiRi maintenant !

BJR en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de BiJiRi (BJR)

Comprendre la tokenomics de BiJiRi (BJR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BJR !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BiJiRi (BJR) Combien vaut BiJiRi (BJR) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BJR en USD est de 0.01212416 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BJR à USD ? $ 0.01212416 . Consultez le Le prix actuel de BJR en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de BiJiRi ? La capitalisation boursière de BJR est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BJR ? L'offre en circulation de BJR est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BJR ? BJR a atteint un prix ATH de 0.066318 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BJR ? BJR a vu un prix ATL de 0.00847913 USD . Quel est le volume de trading de BJR ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BJR est de -- USD . Est-ce que BJR va augmenter cette année ? BJR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BJR pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur BiJiRi (BJR)