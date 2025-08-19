Qu'est-ce que Binance ETH staking (BETH)

BETH is a tokenized asset representing Binance user's staked ETH at a 1:1 ratio, with Binance distributing staking benefits in the form of BETH on a daily basis. During the lock-up period, which may take 2 years or even longer, users will not be able to redeem their ETH. As such, Binance have launched the BETH/ETH trading pair as our solution to this liquidity problem. When ETH 2.0 goes live, users will be able to swap their ETH back based on their BETH holdings.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Binance ETH staking (BETH) Site officiel

Prévision de prix de Binance ETH staking (USD)

Combien vaudra Binance ETH staking (BETH) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Binance ETH staking (BETH) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Binance ETH staking.

Consultez la prévision de prix de Binance ETH staking maintenant !

BETH en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Binance ETH staking (BETH)

Comprendre la tokenomics de Binance ETH staking (BETH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BETH !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Binance ETH staking (BETH) Combien vaut Binance ETH staking (BETH) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BETH en USD est de 4,624.92 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BETH à USD ? $ 4,624.92 . Consultez le Le prix actuel de BETH en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Binance ETH staking ? La capitalisation boursière de BETH est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BETH ? L'offre en circulation de BETH est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BETH ? BETH a atteint un prix ATH de 5,119.57 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BETH ? BETH a vu un prix ATL de 849.12 USD . Quel est le volume de trading de BETH ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BETH est de -- USD . Est-ce que BETH va augmenter cette année ? BETH pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BETH pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Binance ETH staking (BETH)