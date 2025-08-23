Informations sur le prix de BinaryX (BNX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 3.69 $ 3.69 $ 3.69 Bas 24 h $ 4.0 $ 4.0 $ 4.0 Haut 24 h Bas 24 h $ 3.69$ 3.69 $ 3.69 Haut 24 h $ 4.0$ 4.0 $ 4.0 Sommet historique $ 7.13$ 7.13 $ 7.13 Prix le plus bas $ 0.147112$ 0.147112 $ 0.147112 Variation du prix (1 h) +0.31% Changement de prix (1J) +3.94% Variation du prix (7 j) +4.69% Variation du prix (7 j) +4.69%

Le prix en temps réel de BinaryX (BNX) est de $3.98. Au cours des dernières 24 heures, BNX a évolué entre un minimum de $ 3.69 et un maximum de $ 4.0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BNX est $ 7.13, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.147112.

En termes de performance à court terme, BNX a évolué de +0.31% au cours de la dernière heure, +3.94% sur 24 heures et de +4.69% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BinaryX (BNX)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 991.42M$ 991.42M $ 991.42M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 247,936,469.298964 247,936,469.298964 247,936,469.298964

La capitalisation boursière actuelle de BinaryX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BNX est de 0.00, avec une offre totale de 247936469.298964. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 991.42M.