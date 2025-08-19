Informations sur le prix de Bincentive (BCNT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00102622 $ 0.00102622 $ 0.00102622 Bas 24 h $ 0.00108246 $ 0.00108246 $ 0.00108246 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00102622$ 0.00102622 $ 0.00102622 Haut 24 h $ 0.00108246$ 0.00108246 $ 0.00108246 Sommet historique $ 0.164582$ 0.164582 $ 0.164582 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.75% Changement de prix (1J) +1.23% Variation du prix (7 j) -4.62% Variation du prix (7 j) -4.62%

Le prix en temps réel de Bincentive (BCNT) est de $0.00106539. Au cours des dernières 24 heures, BCNT a évolué entre un minimum de $ 0.00102622 et un maximum de $ 0.00108246, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BCNT est $ 0.164582, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BCNT a évolué de -0.75% au cours de la dernière heure, +1.23% sur 24 heures et de -4.62% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bincentive (BCNT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Bincentive est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BCNT est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.07M.