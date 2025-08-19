Informations sur le prix de Binemon (BIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0469399$ 0.0469399 $ 0.0469399 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.23% Changement de prix (1J) +1.34% Variation du prix (7 j) +5.26% Variation du prix (7 j) +5.26%

Le prix en temps réel de Binemon (BIN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BIN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BIN est $ 0.0469399, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BIN a évolué de -0.23% au cours de la dernière heure, +1.34% sur 24 heures et de +5.26% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Binemon (BIN)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 266.29K$ 266.29K $ 266.29K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 999,000,000.0 999,000,000.0 999,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Binemon est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BIN est de 0.00, avec une offre totale de 999000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 266.29K.