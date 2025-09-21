Informations sur le prix de Bio Passport (BIOT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.0009612 Haut 24 h $ 0.00100557 Sommet historique $ 0.146833 Prix le plus bas $ 0.00078035 Variation du prix (1 h) -0.51% Changement de prix (1J) -1.60% Variation du prix (7 j) -3.85%

Le prix en temps réel de Bio Passport (BIOT) est de $0.00096621. Au cours des dernières 24 heures, BIOT a évolué entre un minimum de $ 0.0009612 et un maximum de $ 0.00100557, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BIOT est $ 0.146833, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00078035.

En termes de performance à court terme, BIOT a évolué de -0.51% au cours de la dernière heure, -1.60% sur 24 heures et de -3.85% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bio Passport (BIOT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.52M$ 8.52M $ 8.52M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Bio Passport est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BIOT est de 0.00, avec une offre totale de 8800000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.52M.