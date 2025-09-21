Informations sur le prix de Biochar (CHAR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 136.6 $ 136.6 $ 136.6 Bas 24 h $ 140.04 $ 140.04 $ 140.04 Haut 24 h Bas 24 h $ 136.6$ 136.6 $ 136.6 Haut 24 h $ 140.04$ 140.04 $ 140.04 Sommet historique $ 221.95$ 221.95 $ 221.95 Prix le plus bas $ 110.91$ 110.91 $ 110.91 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -2.11% Variation du prix (7 j) -2.83% Variation du prix (7 j) -2.83%

Le prix en temps réel de Biochar (CHAR) est de $136.66. Au cours des dernières 24 heures, CHAR a évolué entre un minimum de $ 136.6 et un maximum de $ 140.04, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CHAR est $ 221.95, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 110.91.

En termes de performance à court terme, CHAR a évolué de -- au cours de la dernière heure, -2.11% sur 24 heures et de -2.83% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Biochar (CHAR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 94.57K$ 94.57K $ 94.57K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 692.0 692.0 692.0

La capitalisation boursière actuelle de Biochar est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHAR est de 0.00, avec une offre totale de 692.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 94.57K.