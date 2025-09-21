Qu'est-ce que Biokript (BKPT)

What is the project about? Biokript is the first hybrid Shariah-compliant crypto exchange. What makes your project unique? Biokript is unique because it offers it's users a trading option free from interest, or anything against shariah standards. It also employs a Mudharabah profit-sharing model where the exchange splits its profit 50/50 with the users. History of your project. The idea for Biokript was conceived in 2017 after the growing inefficiencies of fully centralized crypto-trading platforms. The whole cryptocurrency movement started with a desire for decentralization where institutions who are the middle-men are eliminated and users are in full control of their own funds. Biokript was created to provide a solution to the pain-points of users who want to take part in Shariah-compliant crypto trading and to those who lost their money to fully centralized and decentralized exchanges. What’s next for your project? Biokript will be extending their reach to the MENA region. Biokript also aims to have liquidity mining and fiat integration with their platform. Immediately after the presale, they will be listing on DEX, then on the CEX shortly after. They are launching their learn to earn campaign within their second quarter to boost their on ramping initiative. What can your token be used for? Biokript tokens are used as the method of distribution of profit-shares that they generates through trading fees.

Ressource de Biokript (BKPT) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Biokript (BKPT)

Comprendre la tokenomics de Biokript (BKPT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BKPT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Biokript (BKPT) Combien vaut Biokript (BKPT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BKPT en USD est de 0.00020921 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BKPT à USD ? $ 0.00020921 . Consultez le Le prix actuel de BKPT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Biokript ? La capitalisation boursière de BKPT est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BKPT ? L'offre en circulation de BKPT est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BKPT ? BKPT a atteint un prix ATH de 0.00779156 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BKPT ? BKPT a vu un prix ATL de 0.00010506 USD . Quel est le volume de trading de BKPT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BKPT est de -- USD . Est-ce que BKPT va augmenter cette année ? BKPT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BKPT pour une analyse plus approfondie.

